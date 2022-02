HeaderColor is a cordova plugin to change color of header in multitask view. Android devices.

Supported Platforms

Android

Installation

Cordova:

cordova plugin add https://github.com/tomloprod/cordova-plugin-headercolor

Usage

This plugin exports an object with one method called "tint":

window .plugins.headerColor.tint( "#becb29" );

You can also specify the header color in your config.xml :