App updater for Cordova/PhoneGap

Demo

Try it yourself:

Just clone and install this demo. cordova-plugin-app-update-DEMO 🎉

如果喜欢它,请别忘了给我一颗鼓励的星

Support me a Star if it is necessary. 👍

Preview

Install

Latest published version on npm (with Cordova CLI >= 5.0.0)

"cordova-android": "6.3.0"

cordova plugin add cordova-plugin-app-update --save

Usage

Simple:

var updateUrl = "http://192.168.0.1/version.xml" ; window .AppUpdate.checkAppUpdate(onSuccess, onFail, updateUrl);

Verbose

var appUpdate = cordova.require( 'cordova-plugin-app-update.AppUpdate' ); var updateUrl = "http://192.168.0.1/version.xml" ; appUpdate.checkAppUpdate(onSuccess, onFail, updateUrl);

Auth download MORE

appUpdate.checkAppUpdate(onSuccess, onFail, updateUrl, { 'authType' : 'basic' , 'username' : 'test' , 'password' : 'test' })

Skip dialog boxes

appUpdate.checkAppUpdate(onSuccess, onFail, updateUrl, { 'skipPromptDialog' : true , 'skipProgressDialog' : true })

versionCode

You can simply get the versionCode from typing those code in Console

var versionCode = AppVersion.build console .log(versionCode)

versionName versionCode 0.0.1 18 0.3.4 3048 3.2.4 302048 12.234.221 1436218

server version.xml file

< update > < version > 302048 </ version > < name > name </ name > < url > http://192.168.0.1/android.apk </ url > </ update >

int VERSION_NEED_UPDATE = 201 ; int VERSION_UP_TO_UPDATE = 202 ; int VERSION_UPDATING = 203 ; int VERSION_RESOLVE_FAIL = 301 ; int VERSION_COMPARE_FAIL = 302 ; int REMOTE_FILE_NOT_FOUND = 404 ; int NETWORK_ERROR = 405 ; int NO_SUCH_METHOD = 501 ; int PERMISSION_DENIED = 601 ; int UNKNOWN_ERROR = 901 ;

Languages

🇨🇳 zh

🇺🇸 en

🇩🇪 de

🇫🇷 fr

🇵🇹 pt

🇧🇩 bn

🇵🇱 pl

🇮🇹 it

🇪🇸 es

🇷🇺 ru

🇰🇷 ko

Platforms

Android only

License

MIT