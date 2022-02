Cordova Electron

Electron is a framework that uses web technologies (HTML, CSS, and JS) to build cross-platform desktop applications.

Platform Objectives

Build Desktop Applications (Linux, macOS, and Windows)

Sign Applications for Release

Usage

Cordova CLI

npm install -g cordova@latest cordova create helloworld cd helloworld cordova platform add electron cordova run electron

Documentation

For more documentation, please refer to the DOCUMENTATION.md file.

Contributions