copy an object's properties to another one, include propertiy, getter and setter.

Install

npm install copy - to

Usage

copy(src).to(des); copy(src).toCover(des); copy(src).override(des); copy(src).pick( 'proName1' , 'proName2' ).to(des); copy(src).pick( 'proName1' , 'proName2' ).toCover(des); copy(src).pick( 'proName1' , 'proName2' ).override(des); copy(src).and(other).to(des); copy(src).and(other).toCover(des); copy(src).and(second).and(third).to(des); copy(src).and(other).pick( 'proName1' , 'proName2' ).to(des); copy(src).and(other).pick( 'proName1' , 'proName2' ).toCover(des); copy(src).and(second).and(third).pick( 'proName1' , 'proName2' ).to(des);

It won't copy access(getter / setter) by default, if you want to copy them, please use:

copy(src).withAccess().and(other).to(des);

Example

var copy = require ( 'copy-to' ); var src = { _name : 'foo' , set name(val) { this ._name = val; }, get name() { return this ._name; }, show : function ( ) { console .log( this ._name); } }; var des = { _name : 'bar' }; copy(src).to(des); copy(src).toCover(des); copy(src).pick( '_name' , 'name' ).to(des); copy(src).pick( '_name' , 'name' ).toCover(des);

License

MIT