copy-node-modules - fast Node.js modules deployment to destination directory

Copy all modules listed in dependencies or/and devDependencies field of package.json to destination directory.

The procedure:

Read package.json from source directory and read dependencies or devDependencies field. Search for existing modules and ther dependencies in source directory. Copy all modules to destination directory.

Modern applications use lots of modules, each module depends on more modules resulting in hundreds of modules being installed when typing npm install . This module will help you to save time from slow npm install when you want to pack/deploy your application to a directory which contains all needed modules.

It will save you a bunch of time to deploy a stand-alone application from existing development directory, no need to fetch all modules from remote repository.

Installation

yarn add copy-node-modules --dev

or

npm install copy-node-modules --save-dev

Programmatic Usage

ES6+ environment:

const copyNodeModules = require ( 'copy-node-modules' );

ES6+ environment with import support:

import copyNodeModules from 'copy-node-modules' ;

ES5

var copyNodeModules = require ( 'copy-node-modules' );

srcDir : source directory containing package.json file.

dstDir : destination directory to copy modules to (modules will be copied to dstDir/node_modules directory).

options : devDependencies : boolean value, defaults to false , showing whether modules in devDependencies field of package.json should also be copied (when it's set to true ). concurrency : integer value, max number of root packages whose files are being copied concurrently. filter : RegExp or function that accepts one value (the full path) and returns a boolean (copy on true).

callback(err, results) : A callback which is called when all copy tasks have finished or error occurs, results is an array contains copied modules, each item is an object as {name: 'xxx', version: 'xxx'}

Examples

const copyNodeModules = require ( 'copy-node-modules' ); const srcDir = '/somewhere/project' ; const dstDir = '/somewhere/project/dist' ; copyNodeModules(srcDir, dstDir, { devDependencies : false }, (err, results) => { if (err) { console .error(err); return ; } Object .keys(results).forEach( name => { const version = results[name]; console .log( `Package name: ${name} , version: ${version} ` ); }); });

Example with a filter method

const copyNodeModules = require ( 'copy-node-modules' ); const srcDir = '/somewhere/project' ; const dstDir = '/somewhere/project/dist' ; const filter = path => { const firstIndex = path.indexOf( 'node_modules' ); return v.indexOf( 'node_modules' , firstIndex + 1 ) === -1 ; } copyNodeModules(srcDir, dstDir, { devDependencies : false , filter }, (err, results) => { if (err) { console .error(err); return ; } Object .keys(results).forEach( name => { const version = results[name]; console .log( `Package name: ${name} , version: ${version} ` ); }); });

CLI Usage

copy-node-modules src_dir dest_dir [-d|--dev] [-c|--concurrency] [-v|--verbose] [-f|--filter]

src_dir : source directory containing package.json file.

: source directory containing file. dest_dir : destination directory to copy modules to (modules will be copied to dest_dir/node_modules directory).

: destination directory to copy modules to (modules will be copied to directory). -d|--dev : whether modules in devDependencies field of package.json should be also copied.

: whether modules in field of should be also copied. -c|--concurrency : max number of root packages whose files are being copied concurrently.

: max number of root packages whose files are being copied concurrently. -v|--verbose : verbose mode.

: verbose mode. -f|--filter : regular Expression, files that match this expression will be copied; it also matches directories fi: -f index.html matches path/index.html but not path/ and because of this index.html is not copied.

License

MIT