cookie-storage: A Web Storage interface for Cookie.

Storage interface spec.

Installation

$ npm install cookie- storage

Usage

import { CookieStorage } from "cookie-storage" ; const cookieStorage = new CookieStorage(); cookieStorage.length === 0 ; cookieStorage.getItem( "key" ) === null ; cookieStorage.setItem( "key" , "value" ); cookieStorage.length === 1 ; cookieStorage.key( 0 ) === "key" ; cookieStorage.getItem( "key" ) === "value" ; cookieStorage.removeItem( "key" ); cookieStorage.length === 0 ; cookieStorage.setItem( "k1" , "v1" ); cookieStorage.setItem( "k2" , "v2" ); cookieStorage.length === 2 ; cookieStorage.clear(); cookieStorage.length === 0 ; cookieStorage.setItem( "key" , "value" , { path : "/" , domain : "example.com" , expires : new Date (), secure : true , sameSite : "Strict" , }); const storage = new CookieStorage({ path : "/" , domain : "example.com" , expires : new Date (), secure : true , sameSite : "Strict" , }); storage.setItem( "key" , "value" );

Development

npm install npm run watch

Badges

License

MIT

Related Project

Contributors

Author

bouzuya <m@bouzuya.net> (http://bouzuya.net)