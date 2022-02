An isomorphic JavaScript cookie library.

Wraps https://www.npmjs.com/package/cookie to work on the client and server. Also, required is having parsed cookies in express (for now).

Usage

Geting a cookie

var cookie = require ( 'cookie-dough' )(); cookie.get( 'name' ); var express = require ( 'express' ), CookieDough = require ( 'cookie-dough' ), cookieParser = require ( 'cookie-parser' ); var app = express(); app.use(cookieParser()); app.get( '/' , function ( req, res ) { var cookie = new CookieDough(req); cookie.get( 'name' ); });

Getting all the cookies

var cookie = require ( 'cookie-dough' )(); cookie.all(); var express = require ( 'express' ), CookieDough = require ( 'cookie-dough' ), cookieParser = require ( 'cookie-parser' ); var app = express(); app.use(cookieParser()); app.get( '/' , function ( req, res ) { var cookie = new CookieDough(req); cookie.all(); });

Setting a cookie

var cookie = require ( 'cookie-dough' )(); cookie.set( 'name' , 'value' , { }); var express = require ( 'express' ), CookieDough = require ( 'cookie-dough' ), cookieParser = require ( 'cookie-parser' ); var app = express(); app.use(cookieParser()); app.get( '/' , function ( req, res ) { var cookie = new CookieDough(req); cookie.set( 'name' , 'value' , { }); });

The options that you can set on a cookie:

path - cookie path

expires - absolute expiration date for the cookie (Date object)

maxAge - relative max age of the cookie from when the client receives it (seconds)

domain - domain for the cookie

secure - true or false

httpOnly - true or false

Removing a cookie

var cookie = require ( 'cookie-dough' )(); cookie.remove( 'name' , { }); var express = require ( 'express' ), CookieDough = require ( 'cookie-dough' ), cookieParser = require ( 'cookie-parser' ); var app = express(); app.use(cookieParser()); app.get( '/' , function ( req, res ) { var cookie = new CookieDough(req); cookie.remove( 'name' ); });

The options that can be set to remove a cookie are:

path - cookie path

domain - domain for the cookie