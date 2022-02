Convert an array to a csv formatted string

Table of Contents

I needed a simple way to download the data from a table component in a csv format.

Installation

$ npm i convert-array-to-csv -S

or

$ yarn add convert-array-to-csv

Functions

Take a look into the usage section for a detailed example.

convertArrayToCSV

Note: you can also use the default export.

This function converts an array of objects, or an array of arrays into an csv formatted string.

Syntax

Returns a new string.

const csv = convertArrayToCSV(data, options);

Parameters

data: an array of arrays or an array of objects

options: a object holds two keys: header and separator header : and array with the name of the columns, default: undefined separator : the character which is the separator in your csv formatted string, default: ','



Usage

An example how to use it.

const { convertArrayToCSV } = require ( 'convert-array-to-csv' ); const converter = require ( 'convert-array-to-csv' ); const header = [ 'number' , 'first' , 'last' , 'handle' ]; const dataArrays = [ [ 1 , 'Mark' , 'Otto' , '@mdo' ], [ 2 , 'Jacob' , 'Thornton' , '@fat' ], [ 3 , 'Larry' , 'the Bird' , '@twitter' ], ]; const dataObjects = [ { number : 1 , first : 'Mark' , last : 'Otto' , handle : '@mdo' , }, { number : 2 , first : 'Jacob' , last : 'Thornton' , handle : '@fat' , }, { number : 3 , first : 'Larry' , last : 'the Bird' , handle : '@twitter' , }, ]; const csvFromArrayOfObjects = convertArrayToCSV(dataObjects); const csvFromArrayOfArrays = convertArrayToCSV(dataArrays, { header, separator : ';' });

License

MIT © Lukas Aichbauer