contrast

Determine if the given color is light or dark.

This is useful for dynamically deciding which color a foreground color should be when placed over a given background color.

Install

npm install contrast --save

Usage

var contrast = require ( 'contrast' ); var el = document .querySelector( '#some-element' ); var bgColor = el.style.backgroundColor; var textColor; if (contrast(bgColor) === 'light' ) { textColor = '#000' ; } else { textColor = '#fff' ; } el.style.color = textColor;

Run Tests