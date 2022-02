Containerized

Detect whether your Node.js process runs inside a Docker container or not

Detection is based on existence of Docker-specific cgroups

Well tested (aiming at 100% line, function, statement and branch coverage)

Works with all Node.js versions >= 0.10.x.

Tested in 0.10.x, 4.x, 5.x, 6.x.

Usage

npm install containerized

Node.js versions 0.12, 4.x, 5.x, 6.x, ...

var containerized = require ( 'containerized' ); if (containerized()) { console .log( 'I am running inside a Docker container.' ); } else { console .log( 'I am NOT running inside a Docker container.' ); }

In Node.js 0.10.x

Up until node 0.10.x, containerized offers only async way of fetching whether the process is containerized in a container or not.

var containerized = require ( 'containerized' ); containerized( function ( err, result ) { if (result === true ) { console .log( 'I am running inside a Docker container.' ); } else { console .log( 'I am NOT running inside a Docker container.' ); } });

For synchronous interface in Node <= 0.10, wrap it in deasync module:

var deasync = require ( 'deasync' ); var containerized = deasync( require ( 'containerized' )); if (containerized()) { console .log( 'I am running inside a Docker container.' ); }

Licence

MIT.

You're welcome! Make sure you keep an eye on the tests.