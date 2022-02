Console

Web console used in Cloud Commander.

Install

npm i console-io -g

Use as standalone

Start console , go to url http://localhost:1337

Hot keys

Key Operation Ctrl + Z cancel input Ctrl + L clear screen Ctrl + C kill running task

For more details see Jq-console keyboard shortcuts.

API

Client API

element - html element, or selector

options - (optional) {cwd}

When prefix set in server and client, you should use same prefix in html. For example, if you use prefix "any_prefix" you should connect console script in this way:

<script src="/any_prefix/console.js"></script>

shortCuts - object contain big letter and function.

Example: show alert on Ctrl + A :

async () => { const konsole = await Console(); konsole.addShortCuts({ A() { alert( 'hello' ); }, }); };

Get text of prompt.

text - string of new text

Set new text of prompt.

Set focus on Console.

Server API

Could be used as middleware, or for init Console .

Console.listen(socket, { server, online : true , prefix : '/console' , prefixSocket : '/console' , auth : ( accept, reject ) => ( username, password ) => { accept(); }, });

Middleware function if there is a need of init socket in another place.

Console({ prefix : '/console' , online : true , });

Use as middleware

To use Console in your programs you should make local install:

npm i console-io express

And use it in your program

const webconsole = require ( 'console-io' ); const http = require ( 'http' ); const express = require ( 'express' ); const app = express(); const server = http.createServer(app); const port = 1337 ; const ip = '0.0.0.0' ; const online = true ; app .use(webconsole({ server, online, })).use(express.static(__dirname)); webconsole.listen({ server, }); server.listen(port, ip);

< div class = "console" > </ div > < script src = "/console/console.js" > </ script > < script > document .addEventListener( 'load' , async () => { const konsole = await Console( '.console' , { prefix : 'console' , env : { CURRENT_FILE : getCurrentFile(), CURRENT_APP : 'console-io' } }); console .log( 'console ready' ) konsole.focus(); function getCurrentFile ( ) { return 'filename.txt' ; } }); </ script >

License

MIT