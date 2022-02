console.log messages with emoji support and color

Project Status

install with npm

npm install --save console-emoji

install with yarn

yarn add console-emoji

Example

ES5

var log = require ( 'console-emoji' )

ES6

import log from 'console-emoji'

Examples

log( 'normal log ...' ) log( 'success ...' , 'ok' ) log( 'warning ...' , 'warn' ) log( 'error ...' , 'err' ) log( ':sparkles: :star: :star: :dizzy: i like emojis :two_hearts: :sparkling_heart: :revolving_hearts:' ) log( 'damn error :rage:' , 'err' ) log( 'just some red text' , 'red' ) log( 'green text with a kitten :smile_cat:' , 'green' )

Get the latest News about Web Development, Open Source, Tooling, Server & Security

License

Copyright (c) 2016 Maik Ellerbrock