var sse = require ( 'connect-sse' )(); var express = require ( 'express' ) var app = express() app.get( '/events' , sse, function ( req, res ) { res.json( "this is an event" ); res.json({ here : "is" , another : "event" }); res.json({ here : "is a named event" , to : "listen with addEventListener('example', function(){})" }, "example" ); });