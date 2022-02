Connect SQLite3

connect-sqlite3 is a SQLite3 session store modeled after the TJ's connect-redis store.

Installation

$ npm install connect-sqlite3

Options

table='sessions' Database table name

Database table name db='sessionsDB' Database file name (defaults to table name)

Database file name (defaults to table name) dir='.' Directory to save '.db' file

Directory to save '.db' file concurrentDB='false' Enables WAL mode (defaults to false)

Usage

var connect = require ( 'connect' ), SQLiteStore = require ( 'connect-sqlite3' )(connect); connect.createServer( connect.cookieParser(), connect.session({ store : new SQLiteStore, secret : 'your secret' }) );

with express

3. x: var SQLiteStore = require ( 'connect-sqlite3' )(express); 4. x: var session = require ( 'express-session' ); var SQLiteStore = require ( 'connect-sqlite3' )(session); app.configure( function ( ) { app.set( 'views' , __dirname + '/views' ); app.set( 'view engine' , 'ejs' ); app.use(express.bodyParser()); app.use(express.methodOverride()); app.use(express.cookieParser()); app.use(session({ store : new SQLiteStore, secret : 'your secret' , cookie : { maxAge : 7 * 24 * 60 * 60 * 1000 } })); app.use(app.router); app.use(express.static(__dirname + '/public' )); });

Test