Express/connect middleware to pre-render ajax page for non-ajax browsers, especially using angular.js

How to use

$ npm install connect -prerenderer

In app.js:

var express = require ( 'express' ); var prerenderer = require ( 'connect-prerenderer' ); var app = express(); app. use ( prerenderer ()); ...

Options

targetGenerator: a name or a function to generate a new one for HTTP request. "default" --- check "/PRERENDER-" prefix which will be removed, and replace "HASH-" to "#/" and all "-"s to "/"s to make a target URL. (see the source code for more options.) "googlebot" --- follow https://developers.google.com/webmasters/ajax-crawling/docs/getting-started a function that returns a target URL for prerendering or null.

timeout: an integer in milliseconds to specify how long it waits to prerender.

cookieDomain: a domain name to allow passing cookies.

attachConsole: when truthy, attach global.console to window.console when prerendering files (useful for debugging)

to when prerendering files (useful for debugging) subprocess: if truthy , do the rendering in a subprocess (it helps to prevent possible memory leaks in jsdom). You can also set the RENDERER_USE_SUBPROCESS environment variable to any value (except an empty string) to achieve the same result. Try it if you experience memory leaks.

Coding conventions (client-side)

If an html is prerendered, the body is like: <body data-prerendered="true">

When JavaScript code finishes prerendering, it should call: document.onprerendered()

Notes for AngularJS

The following snippet would help AngularJS to work:

< script > angular.element( document ).ready( function ( ) { if ( document .body.getAttribute( 'data-prerendered' )) { document .addEventListener( 'click' , function ( ) { document .removeEventListener( 'click' , arguments .callee, true ); angular.bootstrap( document .documentElement, []); return true ; }, true ); } else { angular.bootstrap( document .documentElement, []); } }); </ script >

To keep templates for interpolation in a prerendered html, use the modified version of angular.js (v1.2.5) located in test/server/public/ .

Limitations

style attributes are not preserved by jsdom (use class ).

