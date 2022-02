IMPORTANT: this library is not maintained anymore, please don't submit anymore pull requests except for bugfixes

NeDB-backed session store for the Connect/Express session middleware. Only tested with Express 3, not 4

Install and test

npm install connect-nedb-session npm test

How to use

var connect = require ( 'connect' ) , session = connect.session , NedbStore = require ( 'connect-nedb-session' )(session); var express = require ( 'express' ) , session = express.session , NedbStore = require ( 'connect-nedb-session' )(session); var express = require ( 'express' ) , session = require ( 'express-session' ) , NedbStore = require ( 'connect-nedb-session' )(session); server.use(session({ secret : 'yoursecret' , key : 'yoursessionkey' , cookie : { path : '/' , httpOnly : true , maxAge : 365 * 24 * 3600 * 1000 } , store : new NedbStore({ filename : 'path_to_nedb_persistence_file' }) }));

License

MIT