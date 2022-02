A Loki.js session store for Connect/Express

Setup

npm install connect-loki express-session

Pass the express-session store into connect-loki to create a LokiStore constructor.

var session = require ( 'express-session' ); var LokiStore = require ( 'connect-loki' )(session); var options = {}; app.use(session({ store : new LokiStore(options), secret : 'keyboard cat' }));

Options

Setting the path to the database file is optional but recommended.

Available parameters:

path Path to the database file. Defaults to ./session-store.db

Path to the database file. Defaults to autosave Set false to disable save to disk. Defaults to true

Set to disable save to disk. Defaults to ttl Duration in seconds to keep stale sessions. Set to 0 to disable TTL. Defaults to 1209600 (14 days)

Duration in seconds to keep stale sessions. Set to to disable TTL. Defaults to (14 days) logErrors Whether or not to log client errors. Defaults to false If true , a default logging function ( console.error ) is provided. If a function, it is called anytime an error occurs (useful for custom logging) If false , no logging occurs.

Whether or not to log client errors. Defaults to

License

MIT