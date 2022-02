Conekta Node

Wrapper to connect with https://api.conekta.io.

Install

npm install conekta

This last release works with API 2, if you are using 1.0 type:

npm install conekta@1.6.5

Usage

var conekta = require('conekta'); conekta.api_key = '9YxqfRnx4sMQDnRsqdYn'; conekta.locale = 'es'; conekta.Order.create({ "currency": "MXN", "customer_info": { "name": "Jul Ceballos", "phone": "+5215555555555", "email": "jul@conekta.io" }, "line_items": [{ "name": "Box of Cohiba S1s", "unit_price": 35000, "quantity": 1 }], "charges": [{ "payment_method": { "type": "card", "token_id": "tok_test_visa_4242" } }] }).then(function (result) { console.log(result.toObject()) }, function (error) { console.log(error) })

Endpoints

Conekta.Order.create Conekta.Order.update Conekta.Order.find Conekta.Order.where Conekta.Order.createCharge Conekta.Order.createLineItem Conekta.Lineitem.update Conekta.Order.createTaxLine Conekta.TaxLine.update Conekta.Order.createShippingLine Conekta.ShippingLine.update Conekta.Order.createDiscountLine Conekta.DiscountLine.update Conekta.Customer.create Conekta.Customer.update Conekta.Customer.find Conekta.Customer.where Conekta.Customer.destroy Conekta.Customer.createSource Conekta.Source.update Conekta.Customer.createShippingContact Conekta.ShippingContact.update

Documentation

Please see https://developers.conekta.com/api?language=node for up-to-date documentation.

Contribute

Clone repo

$ git clone https://github.com/conekta/conekta-node $ cd conekta-node

Install dependencies

$ npm install

Run interactive mode

$ bin/console Welcome to Conekta node console! Help: exit () to quit > conekta.api_key = '9YxqfRnx4sMQDnRsqdYn' ; '9YxqfRnx4sMQDnRsqdYn' > conekta.locale = 'es' ; 'es' >

Run tests

$ npm test

Send pull requests

We love pull requests, send them from your fork to branch dev into conekta/conekta-node

License

Developed in Mexico by Conekta. Available with MIT License.

How to contribute to the project

Fork the repository Clone the repository

git clone git @github .com:yourUserName/conekta-node.git

Create a branch

git checkout develop git pull origin develop git checkout -b <feature/my_branch>

Make necessary changes and commit those changes

git add . git commit -m "my changes"

Push changes to GitHub

git push origin < feature / my_branch >

Submit your changes for review, create a pull request To create a pull request, you need to have made your code changes on a separate branch. This branch should be named like this: feature/my_feature or fix/my_fix. Make sure that, if you add new features to our library, be sure that corresponding unit tests are added. If you go to your repository on GitHub, you’ll see a Compare & pull request button. Click on that button.

