This project is X years old, there must be better ways to concatenate files with Node.js nowadays

example

var concat = require ( 'concat-files' ); concat([ '/my/first/file' , '/another/file' , '/one/last/file' ], '/to/destination' , function ( err ) { if (err) throw err console .log( 'done' ); });

tests

npm test

benchmarks

node bench

license

MIT