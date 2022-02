Concat

Concatenate multiple files

Usage

Usage: concat [options] concatenate multiple files Options: -h, -- help output usage information -V, --version output the version number -o, --output <file> output file

examples:

concat -o output.css ./1.css ./2.css ./3.css

You can also use it from node:

const concat = require ( 'concat' ); concat([file1, file2, file3]).then( result => console .log(result)) concat([file1, file2, file3], outputFile)

Tests

To run tests you simply need to do:

npm run test

Like it?

⭐ this repo

License

MIT

Copyright (c) 2017 Konstantin Gorodinskiy