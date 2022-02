Compress/Decompress using Brotli in a simple way.

Highlights

Handle edge cases (such as try to compress undefined ).

). JSON serialization/deserialization with Buffer support by default.

Easy tu customize (e.g., using v8 serialization).

Install

$ npm install compress-brotli --save

Usage

const createCompress = require ( 'compress-brotli' ) const { compress, decompress } = createCompress()

using v8 serialization:

const createCompress = require ( 'compress-brotli' ) const v8 = require ( 'v8' ) const { compress, decompress } = createCompress({ serialize : v8.serialize, deserialize : v8.deserialize })

customizing compress options:

const createCompress = require ( 'compress-brotli' ) const { constants : { BROTLI_MODE_TEXT, BROTLI_PARAM_MODE, BROTLI_PARAM_QUALITY } } = require ( 'zlib' ) const { compress, decompress } = createCompress({ compressOptions : { chunkSize : 1024 , parameters : { [BROTLI_PARAM_MODE]: BROTLI_MODE_TEXT } }, decompressOptions : { chunkSize : 1024 , parameters : { [BROTLI_PARAM_MODE]: BROTLI_MODE_TEXT } } }) const data = 'whatever' const compressed = compress(data, { parameters : { [BROTLI_PARAM_QUALITY]: 7 } }) decompress(compressed, { chunkSize : 2048 })

API

enable

Type: boolean

Default: false

If pass disable, it will return a noop compress/decompress methods.

serialize

Type: function

Default: JSONB.stringify

It determines the serialize method to use before compress the data.

deserialize

Type: function

Default: JSONB.parse

It determines the deserialize method to use after decompress the data.

compressOptions

Type: zlib.BrotliOptions

Default: {} i.e. default zlib.brotliCompress options will be used

It defines default options to be used in wrapped zlib.brotliCompress call

decompressOptions

Type: zlib.BrotliOptions

Default: {} i.e. default zlib.brotliDecompress options will be used

It defines default options to be used in wrapped zlib.brotliDecompress call

License

compress-brotli © Kiko Beats, released under the MIT License.

Authored and maintained by Kiko Beats with help from contributors.