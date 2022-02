each

Array / object / string iteration utility.

Installation

$ component install component/ each

API

Iterate an array:

each([ 1 , 2 , 3 ], function ( num, i ) { })

Optionally pass a context object:

each([ 1 , 2 , 3 ], function ( num, i ) { }, this )

Iterate an object's key / value pairs:

each(conf, function ( key, val ) { })

Iterate an array-ish object (has numeric .length ):

each(collection, function ( val, i ) { })

Iterate a string's characters:

each( 'hello' , function ( c, i ) { })

License

MIT