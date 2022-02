delegate

Low-level event delegation component.

Installation

component install component/delegate

Example

var delegate = require ( 'delegate' ); var ul = document .querySelector( 'ul' ); var n = 0 ; var fn = delegate.bind(ul, 'li a' , 'click' , function ( e ) { console .log(e.target); console .log(e.delegateTarget); if (++n == 3 ) { console .log( 'unbind' ); delegate.unbind(ul, 'click' , fn, false ); } }, false );

API

Bind and return a callback which may be passed to .unbind() .

Unbind.

License

MIT