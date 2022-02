css

jQuery's css() method.

Installation

Install with component(1):

component install component/css

API

Get the computed value of the prop on el .

css(p, 'color' )

Set the CSS value on the prop on el

css(p, 'color' , 'red' )

Set a styles object to el

css(p, { color : 'red' , background : 'blue' })

TODO

Finish porting jQuery css unit tests over

License

MIT