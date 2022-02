cookie

Cookie component.

Installation

component install component/cookie

Example

cookie( 'name' , 'tobi' ) cookie( 'name' , 'tobi' , { path : '/' }) cookie( 'name' , 'tobi' , { maxage : 60000 }) cookie( 'species' , 'ferret' ) var name = cookie( 'name' ) var cookies = cookie() cookie( 'name' , null )

License

MIT