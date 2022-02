classes

Cross-browser element class manipulation, utilizing the native .classList when possible. This is not designed to be a .classList polyfill.

Installation

component install component/classes

Example

var classes = require ( 'classes' ); classes(el) .add( 'foo' ) .toggle( 'bar' ) .remove( /^item-\d+/ );

API

Add class .

Remove class name or all classes matching the given regular expression.

Toggle class .

Check if class is present.

Return an array of classes.

Test

$ make test

License

MIT