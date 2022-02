CommonJS require definition

Simple CommonJS require() definition.

Usage

Include on top of your file and register modules with require.register(name, fn)

require(name) — loads registered module and returns its exports .

— loads registered module and returns its . require.register(name, fn) — registers new module. fn callback receives exports, require, module .

— registers new module. callback receives . require.list() — lists all registered modules.

< script src = "require.js" > </ script > < script > require .register( "module" , (exports, require , module ) => { exports.count = 42 ; }); console .log( require ( "module" ).count); </ script >

License

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2020 Paul Miller https://paulmillr.com/