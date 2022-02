CommonJS Require

browser-side CommonJS require() function.

Usage

Add commonjs-require.js as script src to your site.

Example

< script src = "commonjs-require.js" > </ script > < script > require .register( "module" , function ( exports, require, module ) { module .exports = "content" }) alert( require ( 'module' )) </ script >

This will alert content

Automated wrapping into require.register

Why not browserify?

Browserify requires (scnr) that you use some magic AST/require.resolve mechanism to built your CommonJS package/files for the browser. This is really complex - especially if you have to bundle different files for different sections of your website, use dynamic requires or have circular dependencies.

API

require(name) — loads registered module and returns its exports .

— loads registered module and returns its . require.register(name, fn) — registers new module. fn should have signature exports, require, module .

— registers new module. should have signature . require.list() — lists all registered modules.

Node Module support

commonjs-require emulates the actual loading mechanism from Node.js in that it delegates all require() calls to Module._load() (Module is exposed via the "module" module). This improves support for modules which rely on the Node module system implementation (for example Mockery).

Module API

Module._load(request, parent) - does the actual module loading and instantiation

- does the actual module loading and instantiation Module._cache - is the cache of loaded modules, can be cleared by assigning an empty object

- is the cache of loaded modules, can be cleared by assigning an empty object Module._resolveFilename - determines the actual module id (e.g. adds "index" if its missing)

License

MIT