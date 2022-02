😉 Use gitmoji commit in your workflow

Gitmoji Commit Workflow

What is Gitmoji Commit Workflow?

TODO: a medium article | 中文

Template

Refer to this repository to get a template of Gitmoji Commit Workflow

Packages

Shareable Configuration

Here are some packages for gitmoji commit workflow

Packages Status Description commitlint-config-gitmoji a shareable commitlint configuration to enforcing gitmoji commit conventional-changelog-gitmoji-config a shareable conventional-changelog configuration to generate changelog of gitmoji commit semantic-release-config-gitmoji a shareable conventional-changelog configuration to generate changelog of gitmoji commit

Helper

Packages Status Description commitlint-plugin-gitmoji a commitlint plugin to add gitmoji check rule @gitmoji/parser-opts a shareable parser options for gitmoji styles commit @gitmoji/commit-types gitmoji styles commit types

About this Repo

The commitlint gitmoji repo is managed as a monorepo; it's composed of many npm packages.

The original commitlint-config-gitmoji repo can be found in packages/config.

License

MIT ® Arvin Xu