colornames

Convert color names to HEX color values.

Installation

Component

component install timoxley/colornames

npm install colornames

Example

var toHex = require ( 'colornames' )

VGA color names

toHex( 'red' ) toHex( 'blue' )

CSS color names

toHex( 'lightsalmon' ) toHex( 'mediumvioletred' )

Get meta data about a color

toHex.get( 'red' ) { name : "red" , css : true , value : "#FF0000" , vga : true }

Conversion is case-insensitive

toHex( 'Blue' ) toHex( 'BLUE' ) toHex( 'BlUe' )

API

Get HEX code for a color name, or undefined if unknown.

All known data about color, including whether valid VGA or CSS color name.

HEX code for a color name, only if the color is a valid VGA color name.

HEX code for a color name, only if the color is a valid CSS color name.

###.all() Get all color names data.

License

MIT

Complete Color Map