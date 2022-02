Colcade

Lightweight masonry layout

Colcade vs. Masonry

Masonry is great, but it has grown big as it has grown older. Colcade is designed to be small & fast. I recommend using Colcade over Masonry, but read over this feature comparison.

Same features

Masonry grid layout

Works as a jQuery plugin or with vanilla JS

Initialize in HTML

Better features

Much smaller. 1/8 the size of Masonry

Better fluid/responsive layout, using native browser positioning

One file, no dependencies, no package dist built file

built file Does not require imagesLoaded when using images

Worse features

No multi-column-spanning items

OK | No #### | #### |

No built-in item transitions for layout, appending, prepending, or removing

No stamps

No fitWidth centering

Install

Download: colcade.js

CDN:

< script src = "https://unpkg.com/colcade@0/colcade.js" > </ script >

npm: npm install colcade

Bower: bower install colcade

Demos

Usage

Colcade works by moving item elements into column elements.

HTML

< div class = "grid" > < div class = "grid-col grid-col--1" > </ div > < div class = "grid-col grid-col--2" > </ div > < div class = "grid-col grid-col--3" > </ div > < div class = "grid-col grid-col--4" > </ div > < div class = "grid-item" > ... </ div > < div class = "grid-item" > ... </ div > < div class = "grid-item" > ... </ div > ... </ div >

CSS

Sizing of the columns is handled by your own CSS. Change the number of columns by hiding or showing them.

.grid-col { float : left; width : 50% ; } .grid-col--2 , .grid-col--3 { display : none } @ media ( min-width: 768px ) { .grid-col { width : 33.333% ; } .grid-col--2 { display : block; } } @ media ( min-width: 1080px ) { .grid-col { width : 25% ; } .grid-col--3 { display : block; } }

Edit float demo on CodePen

.grid { display : -webkit-box; display : -webkit-flex; display : -ms-flexbox; display : flex; } .grid-col { -webkit-box-flex : 1 ; -webkit-flex-grow : 1 ; -ms-flex-positive : 1 ; flex-grow : 1 ; } .grid-col--2 , .grid-col--3 { display : none } @ media ( min-width: 768px ) { .grid-col--2 { display : block; } } @ media ( min-width: 1080px ) { .grid-col--3 { display : block; } }

Edit flexbox demo on CodePen

Initialize Colcade

Set selectors for column and item elements in the options.

With jQuery. Edit jQuery demo on CodePen

$( '.grid' ).colcade({ columns : '.grid-col' , items : '.grid-item' })

With vanilla JS. Edit vanilla JS demo on CodePen

var grid = document .querySelector( '.grid' ); var colc = new Colcade( grid, { columns : '.grid-col' , items : '.grid-item' }); var colc = new Colcade( '.grid' , { columns : '.grid-col' , items : '.grid-item' });

With HTML. Edit HTML demo on CodePen

< div class = "grid" data-colcade = "columns: .grid-col, items: .grid-item" > ... </ div >

Methods

append

Add items to end of layout.

$grid.colcade( 'append' , items ) colc.append( items )

prepend

Add items to beginning of layout.

$grid.colcade( 'prepend' , items ) colc.prepend( items )

destroy

Remove Colcade behavior completely.

$grid.colcade( 'destroy' ) colc.destroy()

By David DeSandro

MIT License. Have at it.