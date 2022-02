A base little class for your Coffeescript projects.

npm install coffeescript- module

Examples

{Module} = require 'coffeescript-module' class Foo extends Module log: -> console .log 'hi!' class Bar extends Module @delegate 'log' , Foo @aliasFunction 'b' , 'a' @aliasProperty 'd' , 'c' c: 'test' a: -> console .log 'a' class Baz extends Module @includes Bar bar = new Bar() bar.log() bar.b() bar.d baz = new Baz() baz.b()

Contributing

If you have a useful addition or a bug fix, send a pull request!

TODO