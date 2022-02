coffeeify

CoffeeScript browserify transform. Mix and match .coffee and .js files in the same project.

NOTE: As of version 3.0.0 coffeeify requires CoffeeScript to be installed manually as a peerDependency, also note that the CoffeeScript package has changed name from coffee-script to coffeescript .

Example

Given some files written in a mix of js and coffee :

foo.coffee:

console .log require './bar.js'

bar.js:

module .exports = require ( './baz.coffee' )( 5 )

baz.coffee:

module .exports = (n) -> n ** n

Install coffeeify into your app, and CoffeeScript if you don't have it already:

$ npm install

When you compile your app, just pass -t coffeeify to browserify:

browserify -t coffeeify foo.coffee > bundle.js node bundle.js 3125

You can omit the .coffee extension from your requires if you add the extension to browserify's module extensions:

module .exports = require ( './baz' )( 5 )

$ browserify -t coffeeify --extension= ".coffee" foo .coffee > bundle .js $ node bundle .js 3125

You can also pass options to the CoffeeScript compiler:

$ browserify -t [ coffeeify --bare false --header true ] --extension= ".coffee" foo.coffee .. ( function ( ) { console .log( require ( './bar.js' )); }).call( this ); ..

Options

Name Default Description sourceMap null Generate source maps, deteremined from browserify's --debug option if not set. bare true Omit the (function(){ .. }).call(this); wrapper. header false Include the // Generated by CoffeeScript <version> header in every file processed.

When using browserify programatically options can be passed as an object, example:

browserify = require 'browserify' coffeeify = require 'coffeeify' bundle = browserify extensions: [ '.coffee' ] bundle.transform coffeeify, bare: false header: true bundle.add 'foo.coffee' bundle.bundle (error, result) -> throw error if error? process.stdout.write result

Install

With npm do:

npm install --save-dev coffeeify

CoffeeScript is not installed automatically, so that you can choose what version of CoffeeScript you'd like:

npm install --save-dev coffeescript

License

MIT