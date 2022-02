Colorpicker With CodeMirror

This project was created to implement a color picker. It implemented basic functions for color and implemented image filters.

https://colorpicker.easylogic.studio/

Sample Image

Install

npm

npm install codemirror-colorpicker

bower

bower install codemirror-colorpicker

How to use (for browser)

< link rel = "stylesheet" href = "/codemirror-colorpicker/dist/codemirror-colorpicker.css/> <script src=" / codemirror-colorpicker / dist / codemirror-colorpicker.min.js "> </ script >

How to use (for require, nodejs)

after npm install

script

require ( 'codemirror-colorpicker' ); or import 'codemirror-colorpicker/dist/codemirror-colorpicker.css' import 'codemirror-colorpicker'

style

< link rel = "stylesheet" href = "/node_modules/codemirror-colorpicker/dist/codemirror-colorpicker.css" >

ColorPicker Options for CodeMirror

Set option - View mode

{ colorpicker : true }

Set option - Edit mode (open color picker)

{ colorpicker : { mode : 'edit' } }

It can open color picker on current cursor.

{ colorpicker : { mode : 'edit' }, extraKeys : { 'Ctrl-K' : function ( cm, event ) { cm.state.colorpicker.popup_color_picker(); } } }

Support custom color paletts (since v1.5)

You can set custom color paletts (ex : material, ...).

{ colorpicker : { mode : 'edit' , colorSets : [ { name : 'Material' , colors : [ '#ffff' , 'rgba(255, 255, 0, 0.5)' ] }, { name : 'My Colors' , colors : [ 'red' , 'blue' , 'white' ] }, { name : 'Input Colors' , edit : true }, ] } }

Support color scale for palette

{ colorpicker : { mode : 'edit' , colorSets : [ { name : 'Scale Colors' , scale : [ 'red' , 'yellow' , 'black' ], count : 5 }, ] } }

Support Sketch Style

{ colorpicker : { mode : 'edit' , type : 'sketch' } }

Support Box Style

{ colorpicker : { mode : 'edit' , type : 'box' } }

Support only Palette Style

{ colorpicker : { mode : 'edit' , type : 'palette' } }

Developments

local dev

git clone https://github.com/easylogic/codemirror-colorpicker cd codemirror-colorpicker npm install npm run dev open localhost:10001

build

npm run build

License : MIT