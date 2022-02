Yank extension for coc.nvim.

Note, make sure you have TextYankPost autocmd with your vim by :echo exists('##TextYankPost')

Install

In your vim/neovim, run command:

:CocInstall coc-yank

Setup keymap to open yank list like:

nnoremap < silent > < space > y : < C-u > CocList -A --normal yank < cr >

-A means auto preview, and --normal means open list on normal mode.

Features

Highlight yanked text.

Persist yank list across vim instances.

Options

yank.highlight.enable enable highlight feature, default: true .

enable highlight feature, default: . yank.highlight.duration duration of highlight in miliseconds, default: 500.

duration of highlight in miliseconds, default: 500. yank.list.maxsize maxsize of yank list, default: 200

maxsize of yank list, default: 200 yank.enableCompletion : Enable completion support for yanked text, default: true

: Enable completion support for yanked text, default: yank.priority : Priority of yank completion source, default: 90.

: Priority of yank completion source, default: 90. yank.limit : Max completion item count from yank history.

Q: How to change highlight color?

A: Add hi HighlightedyankRegion term=bold ctermbg=0 guibg=#13354A to your .vimrc after :colorscheme command.

Q: How to clear all yanks?

A: In vim, :CocCommand yank.clean

License

MIT