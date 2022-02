Tex completion source for vimtex.

Install

In your vim/neovim, run command:

:CocInstall coc-vimtex

Or add this plugin's folder to your vim's runtimepath.

Options

coc.source.vimtex.disableSyntaxes disabled syntax names.

disabled syntax names. coc.source.vimtex.enable set to false to disable this source.

set to false to disable this source. coc.source.vimtex.priority priority of source, default 99 .

priority of source, default . coc.source.vimtex.shortcut shortcut used in menu of completion item.

shortcut used in of completion item. coc.source.vimtex.filetypes Filetypes to enable this source for. Defaults to ['tex', 'plaintex', 'latex'] . Useful for when you want to enable vimtex completions for markdown/pandoc files

License

MIT