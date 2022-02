markdownlint for Vim/Neovim, works as coc.nvim extension.

Features

Style lint

Autofix

<Plug>(coc-codeaction) on current diagnostic, you will find available codeAction, choose by number to fix.

Install

:CocInstall coc-markdownlint

Configurations

markdownlint.onOpen : lint on open a file, default true

: lint on open a file, default markdownlint.onChange : lint on changing a file, default true

: lint on changing a file, default markdownlint.onSave : lint on saving a file, default true

: lint on saving a file, default markdownlint.config : configurations rules used by markdownlint, default {}

Commands

markdownlint.fixAll : fix all errors in current file found by markdownlint

CodeActions

Provides codeAction for current file or line to disable markdownlint, triggered by <Plug>(coc-codeaction) and <Plug>(coc-codeaction-line)

<!-- markdownlint-disable-file -->

<!-- markdownlint-disable-next-line -->

Rules

You can configures the markdownlint rules to use, for example:

{ "default" : true , "line_length" : false }

coc-markdownlint can read configurations from:

Global configuration file that rc can find, for example $HOME/.markdownlintrc . Checkout rc for more examples. markdownlint.config section in coc-settings.json .markdownlint.{json, yaml} in local workspace root

License

MIT