Some basic list sources for coc.nvim

Including:

buffers current buffer list.

current buffer list. changes changes list.

changes list. cmdhistory history of commands.

history of commands. colors colors schemes.

colors schemes. files search files from current cwd.

search files from current cwd. filetypes file types.

file types. grep grep text from current cwd.

grep text from current cwd. helptags helptags of vim.

helptags of vim. lines search lines by regex patterns.

search lines by regex patterns. locationlist items from vim's location list.

items from vim's location list. maps key mappings.

key mappings. marks marks of vim.

marks of vim. mru most recent used files.

most recent used files. quickfix items from vim's quickfix list.

items from vim's quickfix list. registers registers of vim.

registers of vim. searchhistory history of search.

history of search. sessions session list.

session list. tags search tag files.

search tag files. vimcommands available vim commands.

available vim commands. windows windows of vim.

windows of vim. words search word in current buffer.

For snippets list, use coc-snippets.

For git related list, use coc-git.

For yank history, use coc-yank.

Install

In your vim/neovim, run command:

:CocInstall coc-lists

Checkout :h coc-list for usage.

Options

Tip: type ? on normal mode to get detail help of current list.

Available options for coc-lists:

session.saveOnVimLeave Save session on VimLeavePre., default to true

Save session on VimLeavePre., default to session.directory directory for session files, default to ~/.vim/sessions

directory for session files, default to session.restartOnSessionLoad Restart vim with cwd changed on session load, support neovim on iTerm2 only.

Restart vim with cwd changed on session load, support neovim on iTerm2 only. lists.disabledLists : List names to disable form load., default: []

: List names to disable form load., default: list.source.files.command : Command used for search for files, default: ""

: Command used for search for files, default: list.source.files.args : Arguments for search command, default: []

: Arguments for search command, default: list.source.files.excludePatterns : Minimatch patterns that should be excluded., default: []

: Minimatch patterns that should be excluded., default: list.source.mru.maxLength : Max length of mru list., default: 1000

: Max length of mru list., default: list.source.mru.ignoreGitIgnore : Ignore git ignored files., default: false

: Ignore git ignored files., default: list.source.mru.excludePatterns : Minimatch patterns that should be excluded., default: ["**/.git/*","/tmp/*"]

: Minimatch patterns that should be excluded., default: list.source.grep.useLiteral : Use literal match unless specified regex options, default: true., default: true

: Use literal match unless specified regex options, default: true., default: list.source.grep.command : Command used for grep, default to 'rg'., default: "rg" could be rg or ag .

: Command used for grep, default to 'rg'., default: could be or . list.source.grep.maxColumns : Don't print lines longer than this limit in bytes, ripgrep only..

: Don't print lines longer than this limit in bytes, ripgrep only.. list.source.tags.command : Command used for generate tags., default: "ctags -R ."

: Command used for generate tags., default: list.source.grep.args : Arguments for grep command, always used for grep, default: []

: Arguments for grep command, always used for grep, default: list.source.grep.excludePatterns : Minimatch patterns of files that should be excluded, use .ignore file is recommended., default: []

Commands

mru.validate remove none exists files from mru list.

remove none exists files from mru list. tags.generate generate tags of current project (in current cwd).

generate tags of current project (in current cwd). session.save save current vim state to session file.

save current vim state to session file. session.load load exists session file.

Q: Hidden files not exists using files source.

A: You have to pass --hidden to ripgrep by using configuration:

` list .source .files .args `: ['--hidden', '--files']

Q: How to ignore files using files/grep source.

A: You can add .ignore file in your project root, which would be respected by ripgrep or use list.sourcefiles.excludePatterns configuration.

Q: How to make grep easier?

A: Create custom command like:

command! -nargs=+ - complete =custom, s:GrepArgs Rg exe 'CocList grep ' . <q-args> function ! s : GrepArgs (...) let list = [ '-S' , '-smartcase' , '-i' , '-ignorecase' , '-w' , '-word' , \ '-e' , '-regex' , '-u' , '-skip-vcs-ignores' , '-t' , '-extension' ] return join ( list , "

" ) endfunction nnoremap <silent> <Leader> cf : exe 'CocList -I --input=' . expand ( '<cword>' ). ' grep' <CR>

Q: How to grep by motion?

A: Create custom keymappings like:

vnoremap <leader> g : <C-u> call <SID> GrepFromSelected( visualmode ()) <CR> nnoremap <leader> g : <C-u> set operatorfunc= <SID> GrepFromSelected <CR> g@ function ! s : GrepFromSelected (type) let saved_unnamed_register = @@ if a:type ==# 'v' normal! `<v`> y elseif a:type ==# 'char' normal! `[v`] y else return endif let word = substitute (@@, '

$' , '' , 'g' ) let word = escape (word, '| ' ) let @@ = saved_unnamed_register execute 'CocList grep ' .word endfunction

Q: How to grep current word in current buffer?

A: Create kep-mapping like:

nnoremap <silent> <space> w : exe 'CocList -I --normal --input=' . expand ( '<cword>' ). ' words' <CR>

License

MIT