Floating input for coc.nvim

Note: Vim popupwin doesn't support the focus feature, So this extension only works on neovim

Install

:CocInstall coc-floatinput

Keymaps

nmap <silent> <Leader>: <Plug>(coc-floatinput-command)

nmap <silent> <Leader>c: <Plug>(coc-floatinput-coc-command)

nmap <silent> <Leader>rn <Plug>(coc-floatinput-rename)

Screenshots

Highlight

autocmd ColorScheme * \ hi CocHelperNormalFloatBorder guifg=#dddddd guibg=# 575 B54 \ | hi CocHelperNormalFloat guibg=# 575 B54

API

Use coc-floatinput API in other extensions

import type { FloatInputType } from 'coc-floatinput' ; import { extensions } from 'coc.nvim' ; let floatInputExt: FloatInputType | undefined ; async function getFloatInputApi ( ) { if (!floatInputExt) { floatInputExt = extensions.all.find( ( e ) => e.id === 'coc-floatinput' ) as | Extension<FloatInputType> | undefined ; } return floatInputExt?.exports; }

FloatingUI

async function getFloatUI ( ) { return ( await getFloatInputApi())?.FloatingUI; }

string input

const FloatUI = await getFloatUI(); await FloatUI?.stringInput({ prompt: 'Input your string' , defaultValue: 'default string' , });

number input

const FloatUI = await getFloatUI(); await FloatUI?.numberInput({ prompt: 'Input your number' , defaultValue: 1 , });

confirm

const FloatUI = await getFloatUI(); await FloatUI?.confirm({ prompt: 'Are you sure' , values: [ 'yes' , 'no' , 'skip' ], defaultValue: 'yes' , });

Status window

Enable floatinput status window.

coc-settings.json

{ "floatinput.status.enabled" : true }

Avoid only floating window error

if has ( 'nvim' ) function ! s : is_float (winnr) let winid = win_getid( a:winnr ) return !empty(nvim_win_get_config(winid)[ 'relative' ]) endfunction function ! s : quit_pre () let cur_nr = winnr () if s:is_float (cur_nr) return endif let last_nr = winnr ( '$' ) for nr in range (last_nr, 1 , - 1 ) if s:is_float (nr) continue endif if nr == 1 only else break endif endfor endfunction autocmd QuitPre * call <SID> quit_pre() endif

License

MIT