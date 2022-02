Docker language server extension using dockerfile-language-server-nodejs for coc.nvim .

Install

In your vim/neovim, run command:

:CocInstall coc-docker

Features

See dockerfile-language-server-nodejs

Configuration options

docker.enable set to false to disable language server.

Trigger completion in coc-settings.json to get complete list.

Development

Run yarn build or yarn build:watch Link extension: yarn run link / yarn run unlink

License

MIT © Josa Gesell