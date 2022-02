Calculate extension for coc.nvim

Features

Support underscores in numbers 10_000_000

Support bignumber, use decimal.js

Support Mathematics functions

Usage

Install by coc.nvim command: :CocInstall coc-calc Input calculate expression in any buffer sin (PI / 2 ) =

Commands

calc.appendWithCursor Calculate and append in front of cursor

Calculate and append calc.replaceWithCursor Calculate and replace in front of cursor

Calculate and replace calc.calculate see Vim API

Keymaps

Create keymappings like:

nmap <Leader> ca <Plug> (coc-calc-result- append ) nmap <Leader> cr <Plug> (coc-calc-result-replace)

Configurations

calc.priority , calc priority, default: 1000

, calc priority, default: calc.highlight , enable calc highlight, default: true

, enable calc highlight, default: calc.replaceOriginalExpression , enable relace original expression, default: true

Vim API

let result = CocAction( 'runCommand' , 'calc.calculate' , '1.5 * PI' )

Operators

Precedence is from highest to lowest.

Operator Example exponentiation ** 4 ** 3 ** 2 equivalent to 4 ** (3 ** 2) unary + - -2 +2 multiply / divide / remainder * / % 4 % 3 4 * 3 addition / subtraction .2 - .1 .1 + .2

Mathematics Constant

E

PI

Mathematics Functions

abs , acos, acosh, add, asin, asinh, atan, atanh, atan2, cbrt ceil, cos, cosh, div, exp, floor, hypot, ln, log, log2, log10, max , min , mod, mul, pow, random, round, sign, sin, sinh, sqrt, sub, tan, tanh, trunc

Details: http://mikemcl.github.io/decimal.js/#methods

License

MIT