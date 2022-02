Utility to merge multiple cobertura xml files into one.

Usage

It can be installed through npm and used locally:

npm install cobertura-merge cobertura-merge -o output.xml package1=input1.xml package2=input2.xml

Or it can be used directly without installing through npx :

npx cobertura-merge -o output.xml package1=input1.xml package2=input2.xml

Options