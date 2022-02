Run a generator function in parallel N times.

Installation

npm install co-thread

Example

Send requests in batches of 20 :

var thread = require ( 'co-thread' ); var get = require('co-request'); var co = require('co'); co(function *(){ var times = 10 ; while (times--) { yield thread( function *( ) { var a = yield get ('http://google.com'); console.log(a.statusCode); var b = yield get ('http://yahoo.com'); console.log(b.statusCode); }, 20); } })();

License

MIT