Simple wrapper to the request library for co-like interface (node.js generator based code). You can use it with koa or co

To install simply run:

npm install co-request

Require co first, also it will work on node v0.11.7 and newest only.

You must run node with --harmony flag (--harmony-generators as well)

node --harmony simple.js

Simple example:

; let co = require ( "co" ); let request = require ( "co-request" ); co( function * ( ) { let result = yield request( "http://google.com" ); let response = result; let body = result.body; console .log( "Response: " , response); console .log( "Body: " , body); }).catch( function ( err ) { console .error(err); });

POST example:

; co( function * ( ) { let result = yield request({ uri : "http://google.com" , method : "POST" }); })();

To pipe request you should use small helper (thanks to greim):

function pipeRequest ( readable, requestThunk ) { return function ( cb ) { readable.pipe(requestThunk(cb)); } } var value = yield pipeRequest( this .req, request({...}));

All methods of request listed in Request docs

##Gratitude##

Thanks for Tj's Co library

Thanks for Mikeal's Request library