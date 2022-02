Parallel execution with concurrency support that maintains result ordering.

Installation

npm install co-parallel

Example

var parallel = require ( 'co-parallel' ); var request = require ( 'co-request' ); var co = require ( 'co' ); var urls = [ 'http://google.com' , 'http://yahoo.com' , 'http://ign.com' , 'http://cloudup.com' , 'http://myspace.com' , 'http://facebook.com' , 'http://segment.io' ]; function * status ( url ) { console .log( 'GET %s' , url); return ( yield request(url)).statusCode; } co( function *( ) { var reqs = urls.map(status); var res = yield parallel(reqs, 2 ); console .log(res); })();

API

Execute thunks in parallel, with the given concurrency defaulting to 5.

License

MIT