Please use modules thunkify or promisify directly.

usage

var wrapper = require ( 'co-mysql' ), mysql = require ( 'mysql' ), co = require ( 'co' ); var pool = mysql.createPool(options), p = wrapper(pool); p.query( 'SELECT 1' ).then(...).catch(...); co( function *( ) { var rows = yield p.query( 'SELECT 1' ); })();

License

MIT