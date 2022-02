MongoDB with generator goodness.

Installation

npm install co-monk

Setup

Call wrap() on collections to make them generator friendly:

var monk = require ( 'monk' ); var wrap = require ( 'co-monk' ); var db = monk( 'localhost/test' ); var users = wrap(db.get( 'users' ));

Example

Simple example:

yield users.remove({}); yield users.insert({ name : 'Tobi' , species : 'ferret' }); yield users.insert({ name : 'Loki' , species : 'ferret' }); yield users.insert({ name : 'Jane' , species : 'ferret' }); var res = yield users.findOne({ name : 'Tobi' }); res.name.should.equal( 'Tobi' ); var res = yield users.find({ species : 'ferret' }); res.should.have.length( 3 );

Parallel inserts:

yield users.remove({}); yield [ users.insert({ name : 'Tobi' , species : 'ferret' }), users.insert({ name : 'Loki' , species : 'ferret' }), users.insert({ name : 'Jane' , species : 'ferret' }) ]; var res = yield users.findOne({ name : 'Tobi' }); res.name.should.equal( 'Tobi' ); var res = yield users.find({ species : 'ferret' }); res.should.have.length( 3 );

License

MIT