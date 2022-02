🚀 功能全面、多端支持的汉字拼音笔画 js 库

前言

感谢同学们对于 cnchar 的支持,由于 cnchar 词库来源于网络,虽然经过了本人的修改和扩充,但是还是难免有错误与缺漏之处,希望大家可以将使用中发现的错误与缺漏之处 反馈 给我(或自行修改提交,经过审查无误过后会合到 cnchar 中)

我要反馈错误或缺漏

关于该文档

由于文档较长,做一下简介,请按照需要阅读

第零章可以帮助开发者快速接入cnchar

第一、二章介绍了cnchar的功能及其功能库

第三章介绍了cnchar的安装和使用

第四章介绍了各种不同环境下cnchar的使用差异

第五章详细介绍了cnchar及其功能库的API使用

第六章列举了各个方法的参数和大量的cnchar使用实例

第七章介绍了一些cnchar使用案例

使用 npm 安装:

npm i cnchar

import cnchar from 'cnchar' ; '汉字' .spell(); '汉字' .stroke();

使用 script 标签使用:

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar/cnchar.min.js" > </ script > < script > '汉字' .spell(); '汉字' .stroke(); </ script >

更多详细使用示例 | 参数详细介绍

获取 汉字拼音 ,支持首字母、大小写、数组分割、备选 多音字 等功能 支持 多音词 支持 拼音音调 获取汉字 笔画数 、支持数组分割 获取汉字 笔画顺序 、笔画详细名称 支持可视化 绘制汉字笔画 、多种绘制模式可选 支持 简体字 、 繁体字 、 火星文 互转 支持 查找 某拼音的所有 汉字 ,繁体字,多音字 支持 查找 指定笔画数的所有 汉字 ,繁体字 支持 根据笔画顺序查询 汉字 支持 查询拼音的信息,包含声母、韵母、音调、音调位置的等 支持 繁体字 拼音、笔画数及以上所有功能,实现和简体字一样的功能 支持 成语 查询功能,可以按照汉字、拼音(声调)、笔画数查询成语 支持 歇后语 查询功能,支持模糊查询 支持 偏旁部首 查询功能 提供汉字工具方法,方便开发者更便捷高效地 操作拼音和汉字 体积小,min 版本仅 46 kb,zip 版本 34 kb (含有大量汉字拼音字典) 多端可用,可用于 浏览器、nodejs、小程序/小游戏、ReactNative/Weex/Uniapp/Electron、webpack...,支持所有 js 能运行的环境 typescript,主库及所有插件库均使用typescript开发 丰富的配置,按功能拆分成7个库按需取用 支持自定义拼音笔画等数据,使用更灵活 支持 IE9及以上版本

考虑到不同的需求,cnchar 的功能被拆分到以下七个库中,方便开发者按需取用:

名称 描述 功能 支持版本 cnchar 主 js 库,其他三个库依赖于这个库 含有简体字拼音、多音字、音调、笔画数等功能 -- cnchar-poly 多音词库 含有识别多音词功能 -- cnchar-order 笔画顺序库 含有识别笔画顺序、笔画名称、笔画形状等功能 -- cnchar-trad 繁体字库 支持繁体、火星、简体互转,支持繁体拼音笔画多音字全功能 -- cnchar-draw 绘制笔画库 支持可视化绘制汉字,该库可脱离cnchar使用,该库仅在浏览器环境下可用 2.1+ cnchar-idiom 成语库 支持成语查询等功能 2.2+ cnchar-xhy 歇后语库 支持歇后语查询等功能 2.2+ cnchar-radical 偏旁部首库 支持查询汉字偏旁部首 2.2.5+

3.1 使用 npm 安装

安装基础库:

npm i cnchar

安装附加功能库:

npm i cnchar-poly cnchar- order cnchar-trad cnchar-draw cnchar-idiom cnchar-xhy cnchar-radical

当然您也可以按需安装其中的几个,但是 cnchar 这个基础库是必须安装的(draw、idiom、xhy、radical四个库可以独立使用)

或者您可以通过安装 cnchar-all 来使用完整功能,这个库引用了上面的所有插件库

npm i cnchar-all

3.2 cdn 引入

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar/cnchar.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-poly/cnchar.poly.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-order/cnchar.order.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-trad/cnchar.trad.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-idiom/cnchar.idiom.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-xhy/cnchar.xhy.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-radical/cnchar.radical.min.js" > </ script >

或使用以下cdn,包含了以上七个库

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-all/cnchar.all.min.js" > </ script >

npm 安装好几个库之后:

import cnchar from 'cnchar' ; import 'cnchar-poly' ; import 'cnchar-order' ; import 'cnchar-trad' ; import 'cnchar-draw' ; import 'cnchar-idiom' ; import 'cnchar-xhy' ; import 'cnchar-radical' ; console .log( '汉字' .spell()); console .log(cnchar.spell( '汉字' ));

浏览器环境下会在 window 对象上定义 cnchar 对象

4.2 nodejs 等非浏览器环境

非浏览器环境下需要使用 cnchar.use() 方法加载功能库:

var cnchar = require ( 'cnchar' ); var poly = require ( 'cnchar-poly' ); var order = require ( 'cnchar-order' ); var trad = require ( 'cnchar-trad' ); var idiom = require ( 'cnchar-idiom' ); var xhy = require ( 'cnchar-xhy' ); var radical = require ( 'cnchar-radical' ); cnchar.use(poly, order, trad, idiom, xhy, radical); console .log( '汉字' .spell()); console .log(cnchar.spell( '汉字' ));

其他使用方式与浏览器环境一致

4.3 原生浏览器环境

原生浏览器环境就需要使用 script 标签引入 js 文件:

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar/cnchar.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-poly/cnchar.poly.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-order/cnchar.order.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-trad/cnchar.trad.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-draw/cnchar.draw.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-idiom/cnchar.idiom.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-xhy/cnchar.xhy.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cnchar-radical/cnchar.radical.min.js" > </ script > < script > console .log( '汉字' .spell()); console .log(cnchar.spell( '汉字' )); </ script >

类型声明:cnchar.d.ts | cnchar-order.d.ts | cnchar-trad.d.ts

注:该章节仅介绍API用法,更多使用实例请参考第六章

5.1 拼音笔画基础 API: spell & stroke

为了尽可能使 api 使用简单,该库设计了两个主要的非常简洁的 api,并保证调用方式一致:

cnchar.spell(string[,...args]); string.spell([...args]) cnchar.stroke(string[,...args]); string.stroke([...args])

该 api 设计一致, string 表示要处理的汉字字符串

关键在于可选参数的配置,参数配置将在第六章单独介绍

5.2 可视化绘制汉字: draw

类型声明:cnchar.draw.d.ts

cnchar-draw 库用于支持在浏览器环境下可视化绘制汉字,所以该库仅在浏览器环境下可用。绘制模式有 normal,animation,stroke,test 四种模式可选。

5.2.1 使用

使用方式如下:

cnchar.draw( '你好' , options);

运行结果如下:

该库支持脱离cnchar 独立使用

import draw from 'cnchar-draw' ; draw( '你好' )

使用cdn引用时,会在window对向上暴露 CncharDraw 对象

5.2.2 参数

draw 的参数比较繁多,首先需要理解的是,draw 分为四种绘制模式:

normal: 常规绘制 animation: 带有绘制动画,支持连续绘制、同时绘制、循环绘制 stroke: 按汉字笔顺单步绘制 test: 测试模式,用户可以在容器内绘制汉字,cnchar-draw会检测是否绘制正确

以下是 options 的所有可选参数及描述,使用详情请参考在线文档:

declare interface DrawOption { el?: string | HTMLElement; type ?: DrawType; clear?: boolean ; style?: { backgroundColor?: string , showOutline?: boolean ; showCharacter?: boolean ; currentColor?: string ; length?: number ; padding?: number ; outlineColor?: string ; strokeColor?: string ; radicalColor?: string ; strokeFadeDuration?: number ; }, line?: { lineStraight?: boolean ; lineCross?: boolean ; lineWidth?: number ; lineColor?: string ; lineDash?: boolean ; border?: boolean ; borderWidth?: number ; borderColor?: string ; borderDash?: boolean ; }, animation?: { strokeAnimationSpeed?: number ; delayBetweenStrokes?: number ; delayBetweenLoops?: number ; autoAnimate?: boolean ; animateComplete?: Function ; stepByStep?: boolean ; loopAnimate?: boolean ; }, test?: { strokeHighlightSpeed?: number ; highlightColor?: number ; drawingColor?: number ; drawingWidth?: number ; showHintAfterMisses?: number ; highlightOnComplete?: number ; highlightCompleteColor?: number ; onTestStatus? ( args: TestStatus ): void ;// : null , // ( {index, status, data} )=> {} } };

5.2.3 绘制控制api

cnchar.draw 方法会返回一个 writer 对象

declare interface IWriter { option: IDrawOption; el: HTMLElement; type : TDrawType; text: Array < string >; writers: Array <HanziWriter>; startAnimation(): boolean ; pauseAnimation(): void ; resumeAnimation(): void ; drawNextStroke(onComplete?: () => void ): boolean ; }

当 drawType = animation 时,以下几个api可以用户控制动画

绘制模式分为 连续绘制 和 单笔画绘制 ,默认为连续绘制模式

单笔划绘制模式需要 option.animation.autoAnimate = false 且调用 drawNextStroke 方法

5.2.3.1 startAnimation

当 option.animation.autoAnimate = false 时,调用该api可以开始绘制,且开启 动连续绘制模式

const writer = cnchar.draw( '你好' , { type : cnchar.draw.TYPE.ANIMATION, animation : { autoAnimate : false , } }); writer.startAnimation();

5.2.3.2 pauseAnimation & resumeAnimation

当处于 连续绘制模式 时,调用这两个api可以暂停绘制和恢复绘制

const writer = cnchar.draw( '你好' , { type : cnchar.draw.TYPE.ANIMATION }); writer.pauseAnimation(); writer.resumeAnimation();

5.2.3.3 drawNextStroke

该 api 用于开启 单笔绘制模式

首先需要使用参数 option.animation.autoAnimate = false

const writer = cnchar.draw( '你好' , { type : cnchar.draw.TYPE.ANIMATION, animation : { autoAnimate : false , } }); writer.drawNextStroke( () => { });

5.2.4 微信小程序中使用

该库由 HanziWriter 驱动,目前仅支持在web环境下使用,如需微信小程序使用请参考 HanziWriter API

5.3 繁体、简体、火星文互转: convert

当引入 cnchar-trad 之后,cnchar 就具备了繁体、简体、火星文互转功能,使用 cnchar.convert 对象上的方法,你就可以使用这个功能

自从 v2.0.4 以后,cnchar 保留以下方法可供使用:

cnchar.convert.simpleToTrad(string); cnchar.convert.simpleToSpark(string); cnchar.convert.tradToSimple(string); cnchar.convert.tradToSpark(string); cnchar.convert.sparkToSimple(string); cnchar.convert.sparkToTrad(string); string.convertSimpleToTrad(); string.convertSimpleToSpark(); string.convertTradToSimple(); string.convertTradToSpark(); string.convertSparkToSimple(); string.convertSparkToTrad();

5.4 笔画序列推出原汉字: orderToWord

当引入 cnchar-order 功能库(版本 2.0.2 及以上)之后,cnchar 就支持了根据笔画名称序列推出原汉字的功能,使用方式如下:

cnchar.orderToWord(orderNames[,...args]);

orderNames 是笔画名称序列

args 是参数列表,可选值有 ['match','matchorder','contain','start','array','simple'] , 使用 cnchar.type.orderToWord 可以查看可选值。 参数详细使用方法请参见第六章 orderToWord 参数

orderNames 可以是空格分隔的笔画名称字符串或笔画名称数组,可用的笔画名称可以通过以下 api 查看

var dict = cnchar.orderToWord.orders;

笔画详细信息的如下,orderNames 只需要传入笔画名称即可,也就是下面 json 数据的 key 值

{ 卧钩: { shape : "㇃" , letter : "y" , sameLetterTo : "斜钩" } 弯钩: { shape : "㇁" , letter : "t" } 捺: { shape : "㇏" , letter : "l" } 提: { shape : "㇀" , letter : "i" } 撇: { shape : "丿" , letter : "s" } 撇折: { shape : "𠃋" , letter : "n" } 撇点: { shape : "𡿨" , letter : "m" } 斜钩: { shape : "㇂" , letter : "y" , sameLetterTo : "卧钩" } 横: { shape : "一" , letter : "j" } 横折: { shape : "𠃍" , letter : "c" } 横折弯: { shape : "㇍" , letter : "v" , sameLetterTo : "横折折" } 横折折: { shape : "㇅" , letter : "v" , sameLetterTo : "横折弯" } 横折折折: { shape : "㇎" , letter : "q" } 横折折折钩: { shape : "𠄎" , letter : "w" , sameLetterTo : "横撇弯钩" } 横折折撇: { shape : "㇋" , letter : "a" } 横折提: { shape : "㇊" , letter : "p" } 横折钩: { shape : "𠃌" , letter : "r" } 横撇: { shape : "㇇" , letter : "e" , sameLetterTo : "横钩" } 横撇弯钩: { shape : "㇌" , letter : "w" , sameLetterTo : "横折折折钩" } 横斜钩: { shape : "⺄" , letter : "o" } 横钩: { shape : "乛" , letter : "e" , sameLetterTo : "横撇" } 点: { shape : "丶" , letter : "k" } 点 2 : { shape : "㇀" , letter : "d" } 竖: { shape : "丨" , letter : "f" } 竖弯: { shape : "㇄" , letter : "b" } 竖弯钩: { shape : "乚" , letter : "u" } 竖折折: { shape : "𠃑" , letter : "x" , sameLetterTo : "竖折撇" } 竖折折钩: { shape : "㇉" , letter : "z" } 竖折撇: { shape : "ㄣ" , letter : "x" , sameLetterTo : "竖折折" } 竖提: { shape : "𠄌" , letter : "h" } 竖钩: { shape : "亅" , letter : "g" } }

展开笔画详情 名称 定义 形状 横折折撇 a ㇋ 竖弯 b ㇄ 横折 c 𠃍 点2 d ㇀ 横斜钩 o ⺄ 横 j 一 捺 l ㇏ 横折钩 r 𠃌 竖 f 丨 竖钩 g 亅 点 k 丶 撇 s 丿 撇折 n 𠃋 竖折撇/竖折折 x ㄣ 横折折折钩/横撇弯钩 w 𠄎 竖折折钩 z ㇉ 提 i ㇀ 弯钩 t ㇁ 斜钩/卧钩 y ㇂ 横折折/横折弯 v ㇅ 横撇/横钩 e ㇇ 横折提 p ㇊ 横折折折 q ㇎ 竖提 h 𠄌 撇点 m 𡿨 竖弯钩 u 乚

注:其中以下五对笔画没有进行区分,使用的是同样的字母表示: 卧钩 = 斜钩、横折弯 = 横折折、横折折折钩 = 横撇弯钩、横撇 = 横钩、竖折折 = 竖折撇

以下是一个例子:

cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ]); cnchar.orderToWord( '横 撇 捺' ); cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ], 'array' ); cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ], 'start' ); cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ], 'start' , 'simple' );

如果输入的笔画不在 cnchar.orderToWord.orders 内,则该方法会打印一个错误提示哪些笔画有误,并返回一个空数组。

5.5 通过拼音查询原汉字: spellToWord

spellToWord 方法用于根据拼音查询符合要求的汉字,用法如下:

cnchar.spellToWord(spell[,...args]);

例子:

cnchar.spellToWord( 'shàng' ); cnchar.spellToWord( 'shàng' , 'alltone' ); cnchar.spellToWord( 'shang4' , 'alltone' , 'trad' ); cnchar.spellToWord( 'lv2' , 'simple' );

注:

spell 表示拼音,可以使用音调字母或音调数标方式: 例: shàng 等价于 shang4

ü 可以使用 v 表示,例: lü 等价于 lv

5.6 通过笔画数查询原汉字: strokeToWord

strokeToWord 方法用于根据笔画数查询符合要求的汉字,用法如下:

cnchar.strokeToWord(strokeCount[,...args]);

例子:

cnchar.strokeToWord( 25 ); cnchar.strokeToWord( 25 , 'simple' ); cnchar.strokeToWord( 1 , 'array' );

5.7 成语功能

cnchar在2.2.0加入了成语功能,启用该功能需要安装 cnchar-idiom 功能库,该库可以独立于cnchar主库运行

使用方式如下:

cnchar.idiom(text: string , ...idiomArgs: Array <idiomArg>): Array < string >;

看一个具体例子

cnchar.idiom([ '五' , '' , '十' , '' ]); cnchar.idiom([ 4 , 6 , 2 , 0 ], 'stroke' ); cnchar.idiom( 'shang' , 'spell' ); cnchar.idiom( 'shang4' , 'spell' , 'tone' );

使用cdn引用时,会在window对向上暴露 CncharIdiom 对象

5.8 歇后语功能

cnchar在2.2.0加入了歇后语功能,启用该功能需要安装 cnchar-xhy 功能库,该库可以独立于cnchar主库运行

使用方式如下:

cnchar.xhy(text: string , ...xhyArgs: Array <xhyArg>): Array < string >;

看一个具体例子

cnchar.xhy( '大水冲了龙王庙' ); cnchar.xhy( '大水' , 'fuzzy' ); cnchar.xhy( '大水' , 'fuzzy' , 'answer' ); cnchar.xhy( '上晃下摇' , 'fuzzy' , 'answer' , 'second' );

使用cdn引用时,会在window对向上暴露 CncharXHY 对象

5.9 偏旁部首功能

cnchar在 2.2.5 加入了偏旁部首功能,启用该功能需要安装 cnchar-radical 功能库,该库可以独立于cnchar主库运行

感谢 kewell-tsao 提供的 pr

使用方式如下:

cnchar.radical(text: string | Array < string >, ...radicalArgs: Array <radicalArg>): string | Array < string >;

看一个具体例子

cnchar.radical( '你' ); cnchar.radical( '你好呀' ); cnchar.radical( '你好呀' , 'array' ); cnchar.radical([ "你" , "好" , "呀" ]);

使用cdn引用时,会在window对向上暴露 CncharRadical 对象

cnchar 将库内部使用的一些操作拼音和汉字的方法整理暴露出来,方便开发者便捷高效的操作拼音和汉字

5.10.1 查询拼音详细信息: spellInfo

spellInfo 方法用于查询拼音的详细信息,用法如下:

cnchar.spellInfo(spell);

例子:

cnchar.spellInfo( 'Shàng' );

除此之外, spellInfo 上含有 initials 和 tones 两个属性,分别表示,所有可用的声母和音调:

cnchar.spellInfo.initials; cnchar.spellInfo.tones;

5.10.2 拼音音调操作: transformTone

transformTone 方法用于将有音调拼音转换为无音调拼音,且可以获取音调位置和声调

使用方式如下:

cnchar.transformTone(spell: string , tone?: boolean , type ?: 'low' | 'up' );

tone 为可选参数,表示返回值spell是否需要带上声调,默认为 false

type 为可选参数,表示返回值spell设置大小写,默认为 'low'

transformTone spell参数 支持使用 v 代替 ü,支持使用末尾带数字表示声调,比如 lv 等价于 lü shang4 等价于 shàng

5.10.3 是否是汉字: isCnChar

isCnChar 方法用于判断一个字符是否是汉字

cnchar.isCnChar(word: string ): boolean ;

5.10.4 是否是多音字: isPolyWord

isPolyWord 方法用于判断一个字符是否是汉字

cnchar.isPolyWord(word: string ): boolean ;

5.10.5 比较拼音(汉字)大小: compareSpell

compareSpell 方法用于按照拼音比较拼音或汉字的大小,可用于通讯录姓名拼音排序等场景

该方法支持按照拼音和声调比较,如需排序可以参考 sortSpell 方法

cnchar.compareSpell(spell1: string , spell2: string , tone?: boolean );

tone参数表示是否需要按照音调比较,默认为false

该方法返回一个字符串,'more', 'less', 'even' 分别表示 spell1 大于、小于、等于 spell2

例

cnchar.compareSpell( 'ao' , 'ai' ) cnchar.compareSpell( '奥' , 'ai' )

5.10.6 比较汉字笔画数大小: compareStroke

compareStroke 方法用于按照笔画数比较汉字大小,可用于按照姓名首个汉字笔画排序等场景,排序可以参考 sortStroke 方法

cnchar.compareStroke(stroke1: string , stroke2: string );

该方法支持输入汉字或数字,汉字可以输入多个

该方法返回一个字符串,'more', 'less', 'even' 分别表示 stroke1 大于、小于、等于 stroke2

例子:

cnchar.compareStroke( '你' , '好' ) cnchar.compareStroke( 20 , '好' ) cnchar.compareStroke( '一个' , '好' )

5.10.7 根据拼音排序: sortSpell

sortSpell 方法用于按照拼音排序汉字或拼音,支持输入数组或字符串,支持按照声调排序、支持倒序

cnchar.sortSpell(spells: Array < string > | string , ...args?: Array < 'tone' | 'desc' >): Array < string > | string ;

spells参数可以是数组或字符串

当为数组时,数组元素可以时汉字或拼音,返回的是数组

当为字符串时,字符串必须全部是汉字,返回的是字符串

该方法可选参数有两个,'tone' 表示按照音调排序,'desc' 表示倒序,默认不区分声调且升序。请看一些例子

cnchar.sortSpell([ '你' , '好' , '吗' ]) cnchar.sortSpell( '你好吗' ) cnchar.sortSpell( '拼品频爱' , 'tone' , 'desc' )

5.10.8 根据笔画数排序: sortStroke

sortStroke 方法用于按照笔画数排序汉字

cnchar.sortStroke(strokes: Array < string | number > | string , desc?: 'desc' ): Array < string > | string ;

strokes参数可以是数组或字符串

当为数组时,数组元素可以时汉字或数字,返回的是数组

当为字符串时,字符串必须全部是汉字,返回的是字符串

该方法有一个可选参数,'desc' 表示倒序,默认升序。请看一些例子

cnchar.sortStroke([ '一' , '三' , '二' ]) cnchar.sortStroke([ '一' , '三' , 2 ]) cnchar.sortStroke( '一三二' , 'desc' )

5.10.9 将数字表示的声调转为拼音声调: shapeSpell

shapeSpell 将数字表示的声调转为拼音声调

如 lv2 会被转换成 lǘ , ta1 会被转换成 tā , 方便用户输入

cnchar.shapeSpell(spell: string ): string ;

5.11 自定义数据

由于 cnchar 数据来源于网络,虽然经过了大量修改,但是还是难免会有错漏

所以 cnchar 提供了修改默认数据的api,方便开发者修改与添加数据

5.11.1 setSpell

设置拼音数据

cnchar.setSpell(word: string , spell: string ): void ; cnchar.setSpell(json: {[key: string ]: string }): void ;

5.11.2 setSpellDefault

设置多音字的默认读音

cnchar.setSpellDefault(word: string , spell: string ): void ; cnchar.setSpellDefault(json: {[key: string ]: string }): void ;

5.11.3 setStrokeCount

设置汉字笔画数

cnchar.setStrokeCount(word: string , count: number ): void ; cnchar.setStrokeCount(json: {[key: string ]: number }): void ;

5.11.4 setPolyPhrase

设置多音词的读音, 依赖 cnchar-poly 库

cnchar.setPolyPhrase(word: string , spell: string ): void ; cnchar.setPolyPhrase(json: {[key: string ]: string }): void ;

5.11.5 setOrder

设置汉字笔顺, 依赖 cnchar-order 库

添加的笔顺必须是字母,详情对应关系参见 stroke-table

cnchar.setOrder(word: string , order: string ): void ; cnchar.setOrder(json: {[key: string ]: string }): void ;

5.11.6 setRadical

设置汉字偏旁部首, 依赖 cnchar-radical 库

cnchar.radical.setRadical(word: string , radical: string ): void ; cnchar.radical.setRadical(json: {[key: string ]: string }): void ;

5.11.7 addXhy

添加歇后语, 依赖 cnchar-xhy 库

cnchar.xhy.addXhy(args: Array < Array < string > | string >): void ; cnchar.xhy.addXhy(xhyHead: string , xhyTail: string ): void ;

5.12 其他 api

这个 api 的功能是显式启用 poly 、 order 、 trad 三个功能库

cnchar.use(...libs);

这个启用在非浏览器环境(比如 nodejs 等)中是必须的,使用如下:

var cnchar = require ( 'cnchar' ); var poly = require ( 'cnchar-poly' ); var order = require ( 'cnchar-order' ); var trad = require ( 'cnchar-trad' ); cnchar.use(poly, order, trad);

在浏览器环境中则无需调用:

import cnchar from 'cnchar' ; import 'cnchar-poly' ; import 'cnchar-order' ; import 'cnchar-trad' ;

type 对象用户获取当前可用的 spell 、 stroke 、 orderToWord 、 spellToWord 、 strokeToWord 、 idiom 、 xhy 、 radical 参数类型:

var spellArg = cnchar.type.spell; var strokeArg = cnchar.type.stroke; var orderToWordArg = cnchar.type.orderToWord; var spellToWordArg = cnchar.type.spellToWord; var strokeToWordArg = cnchar.type.strokeToWord; var idiomArg = cnchar.type.idiom; var xhyArg = cnchar.type.xhy; var radicalArg = cnchar.type.radical;

spellArg 最多可用值: ['array', 'low', 'up', 'first', 'poly', 'tone', 'simple']

strokeArg 最多可用值: ['letter', 'shape', 'count', 'name', 'detail', 'array', 'order', 'simple']

orderToWordArg 最多可用值: ['match','matchorder','contain','start','array','simple']

spellToWordArg 最多可用值: ['simple','trad','poly','alltone','array']

strokeToWordArg 最多可用值: ['simple','trad','array']

idiomArg 最多可用值: ['char','stroke','spell','tone']

xhyArg 最多可用值: ['fuzzy','answer','second']

radicalArg 最多可用值: ['array']

以上值皆为 json

具体用法第六章讲到

该值是一个 布尔类型,用于控制是否开启参数校验,默认值为 true

参数校验能够对 spell 和 stroke 传入的参数进行检查,在控制台显示 无效· , 忽略 和 冗余 的参数

cnchar.check = false ;

获取当前版本:

var version = cnchar.version;

当前使用的功能库列表,最多的情况为 ["order", "trad", "poly"]

var plugins = cnchar.plugins;

6.1 spell 参数

参数调用如下,所有 arg 参数都是可选的

cnchar.spell(string,arg1,arg2,...); string.spell(arg1,arg2,...)

arg 参数信息如下:

参数 作用 是否默认 依赖库 备注 array 返回数组 否 -- -- first 返回拼音首字母 否 -- -- up 将结果全部大写 否 -- -- low 将结果全部小写 否 -- 会被 up 参数覆盖 poly 使用候选多音字 否 -- -- tone 启用音调 否 -- -- simple 是否禁用繁体字的拼音功能 否 cnchar-trad 使用 cnchar-trad 之后,默认对繁体字拼音进行转换,该参数用于禁用繁体字拼音

6.2 stroke 参数

参数调用如下,所有 arg 参数都是可选的

cnchar.stroke(string,arg1,arg2,...); string.stroke(arg1,arg2,...);

arg 参数信息如下:

参数 作用 是否默认 依赖库 备注 array 返回数组 否 -- 使用 cnchar-order 且启用 order 参数后该参数被忽略 order 启用笔画顺序 否 cnchar-order -- letter 使用笔画顺序字母序列 是 cnchar-order 当启用 order 后,该值是默认值 detail 使用笔画顺序详情作为返回值,每个汉字对应一个 json 否 cnchar-order 优先级小于 letter shape 使用笔画形状作为返回值 否 cnchar-order 优先级小于 detail name 使用笔画名称作为返回值 否 cnchar-order 优先级小于 shape count 使用笔画数作为返回值 否 cnchar-poly 优先级小于 name simple 是否禁用繁体字的笔画功能 否 cnchar-trad 使用 cnchar-trad 之后,默认对繁体字启用笔画功能,该参数用于禁用繁体字笔画功能

6.3 orderToWord 参数

参数调用如下,所有 arg 参数都是可选的

cnchar.orderToWord(orders,arg1,arg2,...);

arg 参数信息如下:

参数 作用 是否默认 依赖库 备注 match 匹配含有笔序中所有笔画的汉字 否 -- -- matchorder 匹配含有笔序中所有笔画的汉字前先后顺序一致 否 -- -- contain 匹配含有该笔序的汉字 否 -- -- start 匹配所有以该笔序开头的汉字 否 -- -- array 返回符合条件的数组,默认返回的是字符串 否 -- -- simple 禁用繁体字 否 cnchar-trad 该参数仅在引入了 cnchar-trad 后有效

关于匹配参数,优先级为 match > matchorder > contain > start > 默认

不含有匹配参数时表示使用全匹配,即汉字笔画数与传入的 orders 完全一致

6.4 spellToWord 参数

参数调用如下,所有 arg 参数都是可选的

cnchar.spellToWord(spell,arg1,arg2,...);

spell 表示拼音,可以使用音调字母或音调数标方式: 例: shàng 等价于 shang4

ü 可以使用 v 表示,例: lü 等价于 lv

arg 参数信息如下:

参数 作用 是否默认 依赖库 备注 simple 仅匹配简体字 否 -- -- trad 仅匹配繁体字 否 cnchar-trad 该参数仅在引入了 cnchar-trad 后有效 poly 仅匹配多音字 否 -- -- alltone 匹配该拼音所有音调的汉字 否 -- 没有音调的拼音表示轻声 array 返回符合条件的数组,默认返回的是字符串 否 -- --

注: simple 与 trad 参数若是都不存在,则当引入 cnchar-trad 时会同时匹配繁简体,没有引入 cnchar-trad 时则只匹配简体

6.5 strokeToWord 参数

参数调用如下,count表示笔画数,所有 arg 参数都是可选的

cnchar.strokeToWord(count,arg1,arg2,...);

参数 作用 是否默认 依赖库 备注 simple 仅匹配简体字 否 -- -- trad 仅匹配繁体字 否 cnchar-trad 该参数仅在引入了 cnchar-trad 后有效 array 返回符合条件的数组,默认返回的是字符串 否 -- --

注: simple 与 trad 参数若是都不存在,则当引入 cnchar-trad 时会同时匹配繁简体,没有引入 cnchar-trad 时则只匹配简体

6.6 idiom 参数

参数调用如下,value表示查询对象,可以试拼音汉字笔画数,所有 arg 参数都是可选的

cnchar.idiom(value,arg1,arg2,...);

参数 作用 是否默认 依赖库 备注 char 根据汉字查询成语 是 -- 默认值无需调用 stroke 根据笔画数查询成语 否 -- 优先级高于char spell 根据拼音查询成语 否 -- 优先级高于stroke tone 启用拼音音调查询 否 -- 仅在spell模式下生效

注:优先级 spell > stroke > char

6.7 xhy 参数

参数调用如下,value表示歇后语查询对象,可以是歇后语的第一句或第二句,所有 arg 参数都是可选的

cnchar.xhy(value,arg1,arg2,...);

参数 作用 是否默认 依赖库 备注 fuzzy 是否支持模糊查询 否 -- 是否包含输入的字符串 answer 是否只输出答案 否 -- 默认是输出整句歇后语 second 是否是根据歇后语后一句查询 否 -- --

6.8 radical 参数

参数调用如下,value表示需要查询偏旁的汉字,可以是字符串或数组

cnchar.radical(value,arg1,arg2,...);

参数 作用 是否默认 依赖库 备注 array 是否返回数组 否 -- 当传入为数组时默认返回数组

6.9.0 安装使用

npm 方式

npm i cnchar

import cnchar from 'cnchar' ;

script 标签引用 方式

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/gh/theajack/cnchar/dist/cnchar.latest.min.js" > </ script > < script > </ script >

6.9.1 cnchar 基础库功能

'测试' .spell(); '测试' .spell( 'up' ); '测试' .spell( 'low' ); '测试' .spell( 'first' ); '测试' .spell( 'first' , 'low' ); '测试' .spell( 'array' ); '测试' .spell( 'array' , 'first' , 'low' ); '测试' .spell( 'tone' ); '长大了' .spell( 'poly' ); '测' .stroke(); '测试' .stroke(); '测试' .stroke( 'array' ); cnchar.spellToWord( 'shàng' ); cnchar.spellToWord( 'lv2' ); cnchar.strokeToWord( 2 );

备注:

string.spell(...arg)方法等价于 cnchar.spell(string,...args) string.stroke(...arg)方法等价于 cnchar.stroke(string,...args) spell 方法 非中文字符会返回原字符 stroke 方法 非中文字符会笔画数会计为 0 stroke 方法 order 模式 非中文字符会返回 undefined

6.9.2 cnchar-poly 库功能

该库用于准确识别多音词,同样支持 6.3.1 中的其他参数功能

'长大了' .spell(); '长大了' .spell( 'array' ); '长大了' .spell( 'poly' );

6.9.3 cnchar-order 库功能

该库用于查询汉字笔画顺序、笔画名称等,返回值为 数组

'一个' .stroke( 'order' ); '一个' .stroke( 'order' , 'detail' ); '一个' .stroke( 'order' , 'shape' ); '一个' .stroke( 'order' , 'name' ); '一个' .stroke( 'order' , 'count' );

根据笔画名称序列推出原汉字

var orders = cnchar.orderToWord.orders; cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ]); cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ], 'array' ); cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ], 'start' ); cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ], 'start' , 'simple' ); cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ], 'match' ); cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ], 'matchorder' ); cnchar.orderToWord([ '横' , '撇' , '捺' ], 'contain' );

6.9.4 cnchar-trad 库功能

该库用于支持繁体字火星文转换及为拼音笔画数等基本功能提供繁体字支持

6.9.4.1 convert 字体转换

'一个人' .convertSimpleToTrad(); cnchar.convert.simpleToTrad( '一个人' ); '一个人' .convertSimpleToSpark(); cnchar.convert.simpleToSpark( '一个人' ); '壹個人' .convertTradToSimple(); cnchar.convert.tradToSimple( '壹個人' ); '壹個人' .convertTradToSpark(); cnchar.convert.tradToSpark( '壹個人' ); '①个亾' .convertSparkToSimple(); cnchar.convert.sparkToSimple( '①个亾' ); '①个亾' .convertSparkToTrad(); cnchar.convert.sparkToTrad( '①个亾' );

6.9.4.2 spell 和 stroke 方法

该库增加了对于繁体字的拼音笔画功能扩展,其他基础用法与 基础库一致:

'長大' .spell(); '長大' .spell( 'simple' ); '長大' .stroke( 'array' ); '長大' .stroke( 'array' , 'simple' ); '長大' .stroke( 'order' , 'shape' ); '長大' .stroke( 'order' , 'shape' , 'simple' );

6.9.5 cnchar-idiom 库功能

该库为cnchar扩展了成语功能

cnchar.idiom([ '五' , '' , '十' , '' ]) cnchar.idiom([ 4 , 6 , 2 , 6 ], 'stroke' ) cnchar.idiom( 'shang' , 'spell' ) cnchar.idiom( 'shang4' , 'spell' , 'tone' )

6.9.6 cnchar-xhy 库功能

该库为cnchar扩展了歇后语功能

cnchar.xhy( '大水冲了龙王庙' ) cnchar.xhy( '大水' , 'fuzzy' ) cnchar.xhy( '大水' , 'fuzzy' , 'answer' ) cnchar.xhy( '上晃下摇' , 'fuzzy' , 'answer' , 'second' )

6.9.7 cnchar-radical 库功能

该库为cnchar扩展了偏旁部首功能

cnchar.radical( '你' ); cnchar.radical( '你好呀' ); cnchar.radical( '你好呀' , 'array' ); cnchar.radical([ "你" , "好" , "呀" ]);

6.9.8 工具方法

cnchar提供了一些汉字工具方法,方便开发者更便捷高效地操作拼音和汉字

6.9.8.1 spellInfo

cnchar.spellInfo( 'shàng' );

6.9.8.2 isCnChar

cnchar.isCnChar( 'a' ) cnchar.isCnChar( '1' ) cnchar.isCnChar( '?' ) cnchar.isCnChar( '国' ) cnchar.isCnChar( '國' )

6.9.8.3 transformTone

cnchar.transformTone( 'lv2' ) cnchar.transformTone( 'lv2' , true ) cnchar.transformTone( 'lv2' , true , 'up' ) cnchar.transformTone( 'lǘ' )

6.9.8.4 compareSpell

cnchar.compareSpell( 'ao' , 'ai' ) cnchar.compareSpell( 'ai' , 'ai' ) cnchar.compareSpell( 'pín' , 'pǐn' , true ) cnchar.compareSpell( 'pin2' , 'pǐn' , true ) cnchar.compareSpell( '频' , 'pǐn' , true ) cnchar.compareSpell( '品' , '频' , true ) cnchar.compareSpell( '贫' , '频' , true )

6.9.8.5 compareStroke

cnchar.compareStroke( '你' , '好' ) cnchar.compareStroke( '你' , '苏' ) cnchar.compareStroke( '好' , '苏' ) cnchar.compareStroke( '一个' , '好' ) cnchar.compareStroke( '你' , 14 )

6.9.8.6 sortSpell

拼音支持声调数字模式(lv2=>lǘ)

cnchar.sortSpell([ '你' , '好' , '吗' ]) cnchar.sortSpell( '你好吗' ) cnchar.sortSpell([ '拼' , '品' , '频' , '爱' ], 'tone' ) cnchar.sortSpell([ '拼' , '品' , 'pin2' , 'ai' ], 'tone' ) cnchar.sortSpell([ '拼' , '品' , '频' , '爱' ], 'tone' , 'desc' ) cnchar.sortSpell( '拼品频爱' , 'tone' , 'desc' )

6.9.8.7 sortStroke

cnchar.sortStroke([ '一' , '三' , '二' ]) cnchar.sortStroke( '一三二' ) cnchar.sortStroke([ '一' , '三' , 2 ]) cnchar.sortStroke([ '一' , '三' , '二' ], 'desc' )

6.9.8.8 isPolyWord

cnchar.isPolyWord( '中' ) cnchar.isPolyWord( '国' )

6.9.8.9 shapeSpell

cnchar.shapeSpell( 'lv2' ) cnchar.shapeSpell( 'shang4' )

6.9.8.10 setSpell

拼音支持声调数字模式(lv2=>lǘ)

cnchar.setSpell( 'x' , 'x' ); cnchar.setSpell( 'x' , [ 'x1' , 'x2' ]); cnchar.setSpell({ 'x' : 'x' , 'y' : [ 'y1' , 'y2' ] });

6.9.8.11 setSpellDefault

拼音支持声调数字模式(lv2=>lǘ)

cnchar.setSpellDefault( '长' , 'zhǎng' ); cnchar.setSpellDefault({ '长' : 'zhǎng' , '中' : 'zhòng' });

6.9.8.12 setStrokeCount

cnchar.setStrokeCount( '大' , 3 ); cnchar.setStrokeCount({ '大' : 3 , '子' : 3 });

6.9.8.13 setOrder

依赖 cnchar-order

添加的笔顺必须是字母,详情对应关系参见 stroke-table

cnchar.setOrder( '大' , 'jsl' ); cnchar.setOrder({ '大' : 'jsl' , '子' : 'egj' });

6.9.8.14 setPolyPhrase

拼音支持声调数字模式(lv2=>lǘ)

依赖 cnchar-poly

cnchar.setPolyPhrase( '测试' , 'cè shi4' ); cnchar.setPolyPhrase({ '测试' : 'cè shì' , '体验' : 'tǐ yàn' });

6.9.8.15 setRadical

依赖 cnchar-radical

cnchar.radical.setRadical( 'x' , 'x' ); cnchar.radical.setRadical({ 'x' : 'x' , 'y' : 'y' });

6.9.8.16 addXhy

依赖 cnchar-xhy

cnchar.xhy.addXhy( '歇后语第一句' , '歇后语第二句' ); cnchar.xhy.addXhy([ [ '歇后语第一句' , '歇后语第二句' ], [ '歇后语第一句2' , '歇后语第二句2' ], ]);

