CmisJS

A CMIS typescript/javascript library for node and browser, with no dependencies for modern browsers

Breaking API changes in 1.x

In version 1.x all CmisSession methods which connect to repository return a Promise

https://agea.github.io/CmisJS

You can find the documentation for older version at: https://agea.github.io/CmisJS/docs_v0.x/

Install

npm

npm install cmis

bower

bower install cmis

typescript (node or browser)

import { cmis } from cmis;

javascript (node)

var cmis = require ( 'cmis' );

javascript (browser)

If you need polyfills for fetch (https://caniuse.com/fetch), Promise (https://caniuse.com/promise) and URLSearchParams (https://caniuse.com/urlsearchparams) you have to include this file before including cmis library:

< script src = "node_or_bower_path/dist/cmis.polyfills.js" > </ script >

Then, you can include the minified version:

< script src = "node_or_bower_path/dist/cmis.bundle.js" > </ script >

javascript (CDN)

< script src = "//cdn.jsdelivr.net/gh/agea/cmisjs/dist/cmis.polyfills.js" > </ script > < script src = "//cdn.jsdelivr.net/gh/agea/cmisjs/dist/cmis.bundle.js" > </ script >

Usage

See Reference at: https://agea.github.io/CmisJS/classes/cmis.cmissession.html

and tests to see how to use the library at: https://github.com/agea/CmisJS/blob/master/src/cmis.spec.ts

