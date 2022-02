Connect / Restify middleware for CLS

Dirt-simple middleware for Connect and Restify handlers into a continuation-local storage context.

Example app.js :

var cls = require ( 'continuation-local-storage' ); var express = require ( 'express' ); var clsify = require ( 'cls-middleware' ); var route = require ( './route.js' ); var ns = cls.createNamespace( 'namespace' ); var app = express(); app.use(clsify(ns)); ns.set( 'whatever' , 'a value' ); app.get( '/users' , route);

with ./route.js :